Guillermo Pardini se hizo un implante capilar: "Estoy disfrutando los resultados, ahora me peino como quiero"

"Hace unos años el Cholo Gómez Castañón me recomendó que yo fuera a Capilea porque estaba teniendo problemas con la caída del cabello", comentó el panelista de "El Magazine" de Radio La Red AM 910 y "Confrontados", El Nueve. comentó el panelista dede







"El tema es un poco genético, hereditario. Empecé a ir a hacer masajes y todo tipo de terapias y en el último año la caída fue muy intensa".





"Los dueños del lugar me insistieron y convencieron para hacer el implante. Lo iba a hacer a fines del año pasado pero suspendí todo. Como estaba trabajando no me rapé totalmente así que hicieron un trabajo extra conmigo porque tuvieron que implantar con pelo largo", añadió Pardini.





Y cerró contento por el cambio: "La verdad que ahora estoy disfrutando los resultados, es maravilloso. Antes tenía que probar los peinados raros de calvicie incipiente y ahora me peino como quiero y hago lo que quiero. Por eso me gastan que tengo una peluca porque en cuestión de meses el pelo creció enormemente".