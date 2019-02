Guillermo Pardini se tatuó a fines del año pasado un reloj, un cuervo y un caballo de gran tamaño en su brazo. se tatuó a fines del año pasado un reloj, un cuervo y un caballo de gran tamaño en su brazo.





Radio La Red AM 910 y "Confrontados", El Nueve, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y explicó por qué eligió ese diseño. El periodista de, dialogó en exclusiva cony explicó por qué eligió ese diseño.

"Me lo hice para cerrar un gran año. Tiene en el reloj la hora de mi nacimiento, 10.20 AM, el cuervo porque soy del Ciclón y el caballo porque es un animal que siempre me fascinó desde chico", explicó Pardini.







"Con la aparición del horóscopo chino me enteré que soy caballo de fuego, así que me pareció oportuno hacerlo, es un espíritu libre".





"Es un tatuaje con estilo de líneas y combinación de colores rojos y negros. La frase que elegí es: 'Siempre se puede mejorar'", finalizó.