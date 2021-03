Guillermo Marín con COVID: "Me cuidé muchísimo pero igual me contagie"

Sigue la ola de gente del medio artístico que se están contagiando de Covid-19.

Por estos días Víctor Hugo Morales, Marcelo Araujo, Zulema Yoma... hoy mismo Horacio Pagani y ahora también el productor y empresario Guillermo Marín.

"Por mi trabajo estoy en contacto con mucha gente. Siempre me cuide. Use todo el tiempo con barbijo. Pero aún así me contagie", nos cuenta Marín.

"Por ahí no tomé la distancia suficiente necesaria. Debe haber sido el viernes pasado. Esto me enseña que a pesar del barbijo no volveré a estar a menos de dos metros de alguien", añadió.

Marín se encuentra aislado en su casa. Con algunos dolores de cabeza pero por el momento ningún otro síntoma.

"Me hisopé porque me sentía cansado. Tenía una tos que me parecía extraña. Y el resultado fue Covid positivo. Hay que cuidarse todo el tiempo. No se tienen que relajar y menos ahora", finalizó.

