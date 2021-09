Guillermo Marín chocó con su moto y tuvo que ser operado de urgencia

Guillermo Marín se accidentó con su moto y lo operaron de urgencia en el Hospital de San Fernando donde fue trasladado tras el accidente.

El empresario y ex de Valeria Archimó viajaba con su novia Natalia Gómez Gesualdi cuando fueron embestidos por un automóvil que pasó con el semáforo en rojo.

Según relató Natalia, con su rostro y mano lastimados tras el impacto, a ella se le había hecho tarde para salir al trabajo y él se ofreció a llevarla. En el camino, un automovilista avanzó con el semáforo en rojo un semáforo y los chocó.

“Quería que lo escuchen de mi boca antes de que se distorsione la información. Estamos bien, gracias por preocuparse”, dijo Natalia

“Antes de que se enteren por otros medios Guille me pidió que les comparta la situación en la que estamos. Tuvimos un accidente en la moto, muy temprano. Nos chocó un auto que pasaba en rojo”, indicó la novia del productor.

Y añadió: “Estamos en el Hospital de San Fernando. A Guille ahora lo van a derivar al Otamendi porque tiene una fractura expuesta muy grande y lo van a operar”.

"Natalia es una compañera ideal de vida. Me apoya, me banca en todo. Es hermosa como mujer y me atrajo además por su forma de ser. ¡Fue un flechazo! Uno vivió mucho y que surja un nuevo amor en tu vida es difícil, pero bueno: apareció”, contó Marín en revista Caras hace poco al presentar a su novia.

El empresario y la modelo eran vecinos, coincidieron en un bar en Las Cañitas, cruzaron miradas, se acercaron y comenzaron a hablar.

"Guille siempre me atrajo físicamente como hombre. Yo estaba separada y me había mudado a Las Cañitas. Los dos somos de frecuentar bares del barrio. Siempre nos cruzábamos. Un día empezamos a conversar y nos fuimos enamorando perdidamente”, detalló Gómez Gesualdi en diálogo con dicha publicación.