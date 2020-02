Guillermo Marín: "Si Antonio me decía que tenía este problema de salud no lo hubiera contratado"

Guillermo Marín se refirió al levantamiento de la obra de Antonio Gasalla en Mar del Plata luego de que el actor se bajara de la temporada por cuestiones de salud.

LEER TAMBIÉN: Antonio Gasalla se bajó de la temporada teatral de Mar del Plata

"La obra no continua. Son personalidades muy fuertes, muy difícil seguir si no está Antonio. Me imagino que es un problema de salud, se fue por eso. El martes iré a hablar a la casa y me mostrará las cosas", indicó el empresario en el ciclo "Implacables".

Y remarcó: "Si yo sabía que tenía un problema de salud hubiera tomado medidas antes, no hubiera hecho contratos. No sé si lo hubiera contratado también. Si me decía que tenía este problema de salud no lo hubiera hecho".

LEER TAMBIÉN: La obra que reemplazará a Gasalla en Mar del Plata

"Con el diario del lunes sí estoy arrepentido de haberlo contratado. Pero en septiembre u octubre cuando lo contraté, lo hubiera contratado", enfatizó Marín.