Guillermo Francella pidió clases presenciales y generó un revuelo tremendo

El actor Guillermo Francella apareció hoy en un spot de la agrupación Padres Organizados que piden la presencialidad en las escuelas.

Del clip participan también otros famosos como Maru Botana, María Julia Olvián y Nequi Galotti, además de profesionales de la salud, diseñadores, emprendedores y la artista Marta Minujín, que pide: “Sin clases no hay cultura”.

Como era de suponer, su pedido público generó amores y odios como todo lo que sucede en la Argentina.

El actor se convirtió en trending topic en las redes sociales tras su aparición en el video en el que boga por la presencialidad.

Sin embargo, él había sido noticia en las últimas horas luego de que Erica Rivas dijera que la “sacaron” del proyecto teatral Casados con hijos que comenzó a gestarse el año pasado y que debía realizarse en enero del 2021.

“Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp, a la vez que hacían público un mail privado”, sostuvo la actriz en diálogo con Página 12.

Además, recordó que había mandado un mail en el que expresaba su oposición a un libreto con “chistes que atrasaban”: “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”.

“Me comí que el director (por Francella) me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Lo que me salió fue decir: ‘Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más’. Eran reuniones con peces gordos. Producción, dirección, algunos diciéndome ‘sí, tenés razón, claro’. Y después me llega ese guión donde el único chiste es que una mujer no se depila. Te digo que el mail que mandé era más largo y no se animaron a leerlo. Es agresivo, es verdad, pero porque venía muy cansada, de muchas conversaciones”, afirmó.