Guillermo Francella: "Defiendo mucho mi privacidad"

¿Cómo se vive la previa? ¿Nervios, ansiedad...?

Todo eso... (se ríe). Muy entusiasmado, con mucha ilusión, muy contentos. El material es fantástico. La gente se va a sentir muy identificada. Es una obra que cuando vi la película la amé y dije ´la quiero hacer teatralmente, la quiero dirigir, quiero encontrar ese perfume que encontraron los italianos en una película´. En teatro es diferente pero era muy plasmable para hacer en teatro. Elegí un elenco fantástico, talentosísimo, bien antagónicos entre sí en todo sentido: generacionalmente, estéticamente, interpretativamente... Gente muy talentosa y el proceso fue intenso. Lleva siete semanas de ensayo y lo mostramos a amigos, familia...





¿Costó elegir a los actores?

No, no, me imaginé a muchos de ellos. Me gustaba porque tenían que tener esas edades, como la de Alejandro Awada, la de Mercedes Funes, la de Peto Menahem... el elenco es formidable. Todo fluyó de manera natural y estuvo bueno el proceso.

La historia se basa en cuatro amigos de toda la vida y sus respectivas parejas organizan una cena. La dueña de casa propone un juego: que cada uno deje su celular sobre la mesa y todo mensaje o llamada que llegue, sea leído o escuchado por todos, para probar que nadie tiene nada que ocultar. Desde ese momento sorpresas y giros se suceden de manera sostenida.





El elenco de la obra está compuesto por Alejandro Awada, Agustina Cherri, Mercedes Funes, Ganzalo Heredia, Peto Menahem, Carlos Portaluppi y Magela Zanotta.





¿Te animarías a jugar ese juego del celular?

Hay algo que no es solo lo que tenés que esconder. Yo defiendo mucho mi privacidad. Defiendo mucho mi intimidad. Un teléfono te salta un altavoz, o escuchás tu mensaje en altavoz, y hay alguien que está al lado, no te dan tantas ganas de que lo escuche otra persona, aunque la aprecies, este juego tiene cierta perversión. Lo que pasa es que es un matrimonio, que quiero jugarlo entre todos... ´¿Qué pasa? ¿Por qué no lo querés jugar? ¿Tenés algo que esconder?´. Entonces el que no juega parece que está en algo tramposo. Y capaz no. Es un juego que puede traer problemas. ¡Y de hecho los trae!





¿En lo personal te pasó?

La verdad que no. No está bueno. No me gusta eso de la tecnología. Se perdió todo. Cuando uno que ´el tiempo de antes fue mejor´ parece un jovato, pero es verdad...





¿Vos cómo te llevás con eso?

Tengo celular, Whatsapp, pero no tengo redes sociales...





¿Por qué?

No, no... para lo laboral contrato gente talentosa que lo sabe hacer como mi jefa de prensa o las chicas de redes sociales de la obra. O gente del elenco. Sin duda que es bueno para difundir algo.





¿Cómo ves la oferta teatral?

Buenos Aires tiene eso, junto con Londres y Nueva York, son las capitales con más oferta teatral. La nuestra es heterogénea. Hay comedia, drama, musicales... fuera del circuito comercial. En el circuito comercial.





¿Cuándo volvés a la tele?

Estamos viendo. No sé todavía. Ahora estoy mucho con el cine. Filmé dos películas que se estrenan este año. Estoy con mis pilas puestas en "Perfectos desconocidos".





Se habló de la vuelta de "Casados con hijos", ¿te gustaría?

Sí, se habló. Nunca cierro la puerta esa. Capaz que algún día lo hacemos. Veremos...





