Guillermo Cóppola recordó al Panadero Díaz: "Era un tipo muy fuerte, pasó todo de repente"

El exjugador de Racing Club, Rubén "Panadero" Díaz, falleció esta mañana en la clínica de la Fundación Favaloro, en donde se encontraba internado desde la semana pasada en estado crítico, tras una intervención quirúrgica programada en la aorta abdominal.



El exmarcador de punta de la Academia y habitual ayudante de campo del DT Alfio Basile había sido operado para colocarle una endoprótesis en la arteria dicha.





Panadero es Guillermo Cóppola, el reconocido empresario y exrepresentante de Diego Maradona, que dialogó con este medio en un momento muy delicado. Uno de los grandes amigos deles, el reconocido empresario y exrepresentante deque dialogó con este medio en un momento muy delicado.





"Anoche estuvimos en el Favaloro con su hijo, su yerno... Entró el viernes, por una pavada de acuerdo a lo que comentaban los familiares. Se complicó la operación, estuvo en terapia, en coma y luego murió", describió con tristeza Cóppola.





"Yo estaba en contacto con la familia y esta mañana me enteré. Traté de avisarle al Coco, que está en Uruguay, hablé con el Ruso Ribolzi que está operado de la rodilla. El Panadero era un tractor, un tipo fuerte. No fumaba mucho, fumaba normal, no fue por eso que falleció", amplió.

"Uno tiene todo para vivir la vida bien y etapas para hacer las cosas que uno siento que se pueden hacer, y luego no abusar. El destino es fundamental. No entró por un problema de tabaco".

Para cerrar, Guillermo relató: "No nos veíamos mucho con el Panadero, yo viajo mucho, pero siempre estaba en contacto con su yerno. Teníamos una gran relación de cariño. Todavía no sé cuándo y dónde lo velan".