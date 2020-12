Guillermo Coppola le pidió perdón a Rocío Oliva por no poder hacerla ingresar al velorio de Maradona

La ex novia del Diez mantuvo un ida y vuelta con el ex representante de Diego por aquel ingreso prohibido a la Casa Rosada. Video.

Rocío Oliva enfrentó a Guillermo Coppola al aire el lunes en "Polémica en el bar", América.

Fue por no haber podido ingresar al multitudinario velatorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada tras la muerte del astro a los 60 años.

"Te mandé mensajes y te llamé”, le dijo la rubia al ex representante de Diego.

Coppola por su parte contó que recibió sus mensajes y explicó que "no entiende el teléfono": "Dos tildes azules o un tilde gris… Yo no entiendo el teléfono. A ver si está claro. Vamos a suponer que vi el mensaje: no modificaba nada. Hubiese respondido porque es mi costumbre. Me quedan mensajes sin contestar… Si lo hubiese escuchado hubiese intentado hacer algo tal vez, porque ella tenía que estar”.

“Yo cuando me enteré que estaba me estaba yendo en la camioneta. Lo hubiese hecho si podía hacerlo, no tengo nada que ocultar a esta altura de mi vida. Cuando me equivoco pido perdón. Si siente Rocío que me equivoqué, pido perdón. Punto”, agregó.

"Me quedo tranquila que te mande mensaje y llamé. No pudiste hacer nada porque se entiende. No hay ningún problema ni reproche", cerró Rocío.