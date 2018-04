Guillermo Andino tras su experiencia en un ballet: "Lo que me conmovió fueron las historias de vida de esas mujeres"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Andino quien comentó sobre esta particular experiencia: "Llegué al Ballet a partir de una visita que hicimos con mi mujer para el programa que hacemos por A24, Andino & El País. Fuimos buscando una nota que tenga que ver con la energía y actitud positiva de mujeres que querían bailar y no pudieron hacerlo por distintas razones. Entonces, este Ballet 40/90 que ya lleva 20 años fue una linda excusa para llegar a ellas. Esa nota la hicimos hace más de un año y les prometí que iba a volver para el noticiero y dedicarles un poco más de tiempo y mostrarlas". se contactó en exclusiva conquien comentó sobre esta particular experiencia:





"No soy un destacado del baile pero lo importante es las ganas que uno le pone y creo que ese es el ejemplo que contagian las mujeres. Este ballet nació hace 20 años con una directora llamada Elsa, que también tuvo la idea de darle posibilidad a las mujeres de poder divertirse con distintos ritmos. Toda gente que no tenía una formación académica, ese era probablemente un requisito, no haber pasado por ninguna escuela, sino que tuvieran ganas de divertirse y disfrutarlo. Hoy hacen merengue, tanto, tap... y se dan el gusto de disfrutarlo en el ensayo y se animaron a presentarlo a la platea sin ser profesionales", añadió el conductor.



"Lo que me conmovió fueron las historias de vida porque hay muchas mujeres que por distintos motivos necesitaron como conformar una familia con otras mujeres de su misma edad y compartir las mismas experiencias".





Y finalizó: "De eso se trata el Ballet 40/90 y por eso estuve allí: quería contagiar a muchas asociaciones de fomento, clubes de barrio, que a lo mejor todavía no tienen la disciplina del baile, para que lo apliquen. Me di cuenta que estas casi 70 mujeres que participan allí les hace bien a su salud, para su estado anímico y algo importante es que todas tienen que pasar por un chequeo clínico porque hay muchas mayores a 80 años. La nota fue muy bien recibida por los comentarios que recibimos y vamos a volver".





