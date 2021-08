Guillermo Andino recordó cuando anunció al aire la muerte de Diego Maradona

Guillermo Andino estuvo el viernes junto a su esposa Carolina Prat en Los Mammones, América, y recordó cuando anunció al aire la muerte de Diego Maradona.

Fue el 25 de noviembre de 2020 cuando en ese mediodía, al frente de "Informados de todo", tuvo que comunicar la dolorosa noticia entre lágrimas.

"Me agarró en el aire, con la guardia baja. Yo no tenía en el interior la idea de que Diego se iba a morir a los 60 años", indicó Guillermo en charla con Jey Mammon.

"Cuando Luis Ventura nos decía en el grupon que Diego se había muerto pero que todavía no lo decía, yo deseaba que no fuera cierto", precisó.

Y confesó: "Me negaba a decirlo. Se me pone la piel de gallina. Hasta que por la cucaracha me decían: decilo, la pu.. madre. Me agarra en el aire y me pongo a llorar".

"Yo lo conocí de muy chico, conocía al Pelusa, desde pibe. Y conocí a Claudia cuando estaban de novios. Se me vino esa primera época", cerró Andino.