Guillermo Andino a horas de debutar con su magazine en América: “Soy un humanista puro”

El magazine más importante de la televisión argentina contará con un equipo de periodistas especializados: Débora Plager en política y actualidad, Pía Shaw en espectáculos, Mercedes Mendoza en información general y Mauro Federico en policiales. Las participaciones especiales de Luis Ventura y Mariano Yezze, Nora Briozzo en la locución y en redes Mai Pistiner.

Con móviles en vivo, informes, entrevistas e invitados especiales; Guillermo y su equipo ofrecerán una nueva manera de empezar el día.

En la presentación del programa, Primiciasya.com dialogó con él y nos contó sobre las sensaciones antes del estreno.

Se viene tu vuelta a la televisión…

Exactamente, estaba acostumbrado a terminar en diciembre y volver los primeros días de febrero y saber que iba a hacer un noticiero. Todo eso tan metodológico, lineal, que tenía que ver con mi forma de vivir durante 16 años, hoy tiene un cambio para mí que me hace volver a renacer en la tele y a creer que uno puede salir del estado de confort, de lo que estás acostumbrado, para darte confianza a vos que podés hacer otro formato como este, como es Informado de Todos. Alguna vez mostré cuando hicimos Va por vos o Siempre Listos, de una manera distinta pero que podés informar también en ese horario del mediodía, con columnistas como tenemos nosotros que son periodistas de lujo. Son periodistas productores. Es la apreciación global de lo que tiene que ser nuestro trabajo. Hoy no puede venir nadie a sentarse y decir ´¿a ver decime qué tengo que decir?’, eso ya no va más.

La mañana se ha vuelto una franja muy competitiva…

La mañana ya es competitiva desde hace mucho tiempo, la primera mañana que hice también fue en América, en el año 97/98. Ya era competitiva en aquel momento, como pasó con la radio. Uno va descubriendo que la televisión era mucho más abarcativa. A esa hora tenés que hacer un programa para escuchar, nadie está 2 horas y media sentado frente al televisor, nosotros lo vamos a hacer.

¿Cómo hacés para estar informado de todo?

Tengo 52 años pero desde que tengo uso de razón estoy vinculado al periodismo. Mi viejo era secretario de redacción del diario Clarín y yo iba de chico. Siempre en mi casa se respiró el periodismo, no sé si por herencia, porque mi viejo recibía 10 diarios y alguna vez agarré uno, o por todo junto, pero lo que sí te digo es que soy un humanista puro. Siempre estuve vinculado a las letras, soy licenciado en ciencias políticas, siempre me interesó la información sin que me obligaron a ir a leer un diario, se fue dando, cuando fallece mi viejo de forma repentina, me agarró en la Facultad y la oportunidad se dio y dije esto es lo mío. Uno está acostumbrado, vos estás acá y estás mirando dónde hay una noticia. Te pasa cuando estás de vacaciones; y hoy tenemos una herramienta fundamental que es el teléfono. El que tiene el vicio incorporado ya de por sí está informado. Sumale a que la gente, el público está informado y es casi colega tuyo.

