Guillermina Valdés sorprendió con un nuevo mensaje sobre su reconciliación con Marcelo Tinelli

Este martes, Guillermina Valdés compartió un mensaje en el que parecía derribar toda versión sobre una posible reconciliación con Marcelo Tinelli.

Mientras el psicoanalista Luis Gaitch hablaba en "Fantino a la tarde" (América) sobre la dinámica que debería tener una reconciliación, la empresaria lanzó un contundente mensaje: "Alguien me compartió esto,,, no suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense".

Cuando todos pensaron que ese mensaje suponía la ruptura definitiva con el animador de "ShowMatch", horas más tarde Guillermina compartió otro tuit en el que aclaró los tantos.

"Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias", señaló la modelo.

De esta manera, Guillermina Valdés dejó una puerta abierta a la reconciliación con Marcelo Tinelli.

