Guillermina Valdés salió al cruce de una crítica tras el video de su hija tocando la batería

Guillermina Valdés se cruzó con un seguidor que criticó un posteo sobre su hija en Twitter.

La ex pareja de Marcelo Tinelli publicó una foto de su hija Helena Ortega tocando la batería al aire libre y un usuario la cuestionó por el uso de la calefacción.

"Hija expresándose", expresó la modelo en el video que subió a las redes con la pequeña tocando el instrumento musical.

Al ver esto, una usuaria reaccionó marcando que la niña estaba desabrigada por estar con la calefacción encendida.

"Perdón!!! Pero, que privilegiado!!! Con este frió y en short!!! Que triste desigualdad, estos chicos ni por cerca imaginan lo que es el frió...y los padres debieran remarcar eso, hay otro que ni zapatos tienen", comentó la mujer.

Al ver esto, Valdés le contestó: "No amor, tocar la batería es como una clase de gym, entras en calor y transpiras...casi no prendemos calefacción por varias razones que no voy a explicar por acá. Te mando un beso y que tengas una linda tarde".