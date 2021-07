Guillermina Valdés recordó su salida del chat del jurado de "La Academia": "Fui eliminada como una cucaracha"

Guillermina Valdés señaló que no piensa regresar al grupo de WhatsApp con los demás integrantes del certamen luego de su última experiencia.

Tras el nacimiento de la hija de Pampita, Ana, la modelo de 43 años se tomará licencia por maternidad por unos días y será reemplazada en el jurado de "ShowMatch: La Academia" por Guillermina Valdés.

De esta manera, la pareja de Marcelo Tinelli deberá volver a ver a Jimena Barón, Hernán Piquín y Ángel de Brito. La idea de compartir nuevamente un grupo de WhatsApp con ellos está muy alejada.

Así lo revelaron este viernes en "Los Ángeles de la Mañana" cuando el conductor del ciclo contó detalles del nacimiento de la beba de su compañera y Roberto García Moritán: "Con Pampita estuvimos hablando ayer antes del programa, durante el programa y después del programa también. Estuvo charlando porque estaba con toda la excitación".

Fue en ese entonces cuando arrojó: "No puedo contar de lo que hablamos porque los comentarios son del jurado". Acto seguido, Mariana Brey le preguntó si "Guillermina todavía no está en el chat".

"No quiere", respondió Maite Peñoñori. Incluso el periodista mencionó que la modelo de 44 años no le pidió que la agregue al chat del jurado.

"Ayer me dijo ‘no quiero que me agreguen’", explicó la angelita. Y agregó convencida: "’Después de como fui eliminada, como una cucaracha’. Me dijo Guillermina". "Ah, no… Está ofendida", exclamó Ángel sorprendido. Y cerró recordando cuando la sacaron del chat: "Y sí, así fue".

