Guillermina Valdés reconoció que estuvo separada de Marcelo Tinelli en la pandemia

Guillermina Valdés reconoció este miércoles su distancia con Marcelo Tinelli durante la pandemia. “¿Cómo la pasaste en la pandemia?”, le preguntó Ángel de Brito a la jurado de La Academia.

“La pasé muy bien porque trabajé mucho, fue un espacio que me hizo bien”, comenzó la modelo su relato en LAM, El Trece.

Y luego reconoció por la separación que pasó con Marcelo Tinelli: “Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados”.

“He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora”, reconoció Guillermina sobre el post de ese impasse que tuvieron en la relación.

Y remarcó: “Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos”.