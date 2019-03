Guillermina Valdés opinó sobre la separación de Juanita Tinelli y Toto Otero

Guillermina Valdés habló de todo y sorprendió contestando preguntas sobre diversas temáticas, que incluyen las ganas de Marcelo Tinelli de meterse en política, el Bailando 2019 y la situación amorosa de Juanita Tinelli y el hijo de Flor Peña, Toto Otero. En diálogo con Los ángeles de la mañana,habló de todo y sorprendió contestando preguntas sobre diversas temáticas, que incluyen las ganas dede meterse en política, ely la situación amorosa dey el hijo de Flor Peña,

"¿Cuantas ganas tiene Marcelo de que vos seas participante del Bailando?", le preguntó el notero de LAM: "Ninguna. Un día me dijo '¿A vos te gustaría?'..., 'No gracias'..., así que ahí quedó hace unos tres o cuatro años", contó.

Y agregó: "No, es que nosotros cuidamos mucho nuestra relación. Yo creo que no nos conviene y los dos lo sabemos. Está bueno así. Es más, cuando voy a visitarlo estoy en el camarín y voy al piso en el primero y el último. Prefiero así, está mejor", explicó.

Luego, opinó sobre los jurados del Súper Bailando 2019 (Ángel De Brito, Marcelo Polino, Pampita y Flor Peña): "Está muy bien, aparte ya son como súper efectivos, funcionan y la tienen atada, muy clara los cuatro, así que calculo que es la mejor opción y no sé mucho más".

"¿Pensás que el programa va a extrañar a Laurita, tal vez vos como televidente?", fue la siguiente pregunta. "Y, es muy talentosa, viste que igual siempre hay como un elenco confirmado y después empiezan a aparecer otros personajes, o un invitado, entonces nunca digas nunca", contestó ella.

Luego, el foco de la entrevista giró en torno a las aspiraciones políticas de Tinelli: "No lo veo en el plano político, lo veo que le gusta en lo social, pero no lo estoy viendo. Está trabajando con su productora, los contenidos que no son solo en eltrece, ya salió que está trabajando para otros canales también, así que lo veo en ese plano, no lo veo en otro plano", sostuvo.

Finalmente, Guillermina confirmó la separación de Juanita y Toto Otero: "Parece que sí, igual se quieren mucho, hablan todos los días, así que una nunca sabe. Pero parece que sí, que se separaron, pero viste cómo son los adolescentes. Está todo más que bien y en un momento se puede dar vuelta la cosa, pero yo la verdad no lo sé", finalizó.

