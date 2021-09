Guillermina Valdés se negó a desfilar en La Academia: "Puedo elegir no"

La jurado Guillermina Valdés optó por no desfilar ante el pedido de Marcelo Tinelli y se generó un extenso ida y vuelta entre los dos. El video.

Guillermina Valdés se negó a desfilar el martes en La Academia 2021 y se "plantó" frente al pedido de Marcelo Tinelli. Fue apenas comenzado el programa en la clásica presentación del jurado.

"Dije desfile, Caro y Jime dicen sí y Guille dice no", lanzó el conductor de ShowMatch. A lo que su pareja respondió: "Que desfilen Caro y Jime, no hay problema, a ellas les sale".

"En pasaraela pisaba huevos. Las chicas se mueren por desfilar, yo puedo elegir no", remarcó la jurado.

"¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa?", le consultó sorprendido Marcelo. "¿No existen más los desfiles en la Argentina o en el mundo? Es tremendo", añadió.

A lo que Guillermina explicó: "La mujer hoy puede elegir mucho más y yo tengo la suerte de tener un hombre que me deja elegir qué hacer y qué no, él me respeta, ojalá tengan todas esa suerte".

Y añadió ante el momento que se generó al aire: "Después dicen que nos peleamos... Dale, amor, andá a conducir, tenés que meter tres parejas".