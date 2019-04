Guillermina Valdés mostró a su hija jugando al fútbol, con una mojadita de oreja a Tinelli

La hija de 13 años de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega es una gran jugadora de fútbol.





Su mamá viene subiendo videos de la adolescente jugando hace rato, en un momento compartió uno de ella pateando tiros libres y ahora llegó el momento de los jueguitos, en los que Helena demuestra una gran dominio de la pelota.





Lo curioso de la publicación no es que la hija de Guillermina la rompa si no el guiño de la modelo a River Plate, ya que al compartir los videos arrobó al club de Nuñez y no a San Lorenzo, el equipo de los amores de Marcelo Tinelli del que además es vice presidente.





Y, como si no fuera poco, San Lorenzo fue el primer club en firmar contrato con todas las jugadores ante la profesionalización del fútbol femenino.