La anécdota en el gimnasio de Rodrigo Lussich sobre lo que dijo Guillermina Valdés del escándalo con Wanda Nara

"Me separé", fue la frase que lanzó Wanda Nara el fin de semana. Así comenzó el primer capítulo de una novela interminable. La rubia anunció su divorcio y deslizó que Mauro Icardi le había sido infiel.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram. De inmediato, todas las miradas se dirigieron a La China Suárez, que está en Europa, donde comenzó filmar una película.

El lunes en LAM, Yanina Latorre mostró los chats que la actriz le enviaba al jugador de PSG.

"Algún día tenemos que salir de joda vos y yo", le dice La China a Icardi y le propone que sea "en alguna parte del mundo donde no te conozcan".

El triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China fue tema de los principales programas de espectáculos, pero también de los canales de deportes, que no se quisieron perder el culebrón del año.

Este martes en Intrusos, Rodrigo Lussich comentó una divertida anécdota.

El periodista detalló que estaba entrenando en el gimnasio mientras observaba que todas las pantallas estaban contando detalles del affaire entre Mauro Icardi y La China Suárez.

En un momento, Lussich ve que se le acerca Guillermina Valdés, que entrena en el mismo lugar. La mujer de Marcelo Tinelli lo saluda y le hace un comentario picante sobre el triángulo amoroso.

"Un famosa me dijo 'Rodri, ¡cómo están con esto!", reveló el conductor de Intrusos. "Yo, le dije... 'viste lo que es'", agregó Lussich. "¿Podés decir quién era?", le preguntó Pallares. "Prefiero que no porque capaz se molesta.... ¡Guillermina Valdés me lo dijo!", remató el periodista, con mucha picardía. "Le mandamos un beso... es una diosa", sentenció.