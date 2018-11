Guillermina Valdés: "Marcelo tiene pasta de político"

Guillermina Valdés fue otra de las figuras presentes en el evento de Gente y, por supuesto, la rubia tuvo que enfrentar preguntas sobre las aspiraciones políticas de su pareja, Marcelo Tinelli, que según ella, son notorias en el conductor. fue otra de las figuras presentes en el evento dey, por supuesto, la rubia tuvo que enfrentar preguntas sobre las aspiraciones políticas de su pareja,, que según ella, son notorias en el conductor.

"No es una decisión que tenga tomada, es más una especulación de la gente que lo que realmente hoy está haciendo. La pasta la tiene, pero hoy no lo veo con la energía para meterse en la política; está con su productora y generando contenidos, lo veo contento con eso", explicó la rubia. Y agregó: "No me veo como primera dama".

Luego, las preguntas llegaron por el lado de las declaraciones de Candelaria Tinelli, quien semanas atrás confesó haber padecido de bulimia y anorexia: "Me parece muy valiente, que sirve que no hay que mostrar sólo lo bueno. Ella eligió exponerse y explica que habla para otras chicas que pueden estar pasando por algo parecido", cerro Guillermina.

