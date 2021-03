Guillermina Valdés habló del inicio del amor con Marcelo Tinelli: "No tenían una amistad con Sebastián"

Guillermina Valdés estuvo como invitada el martes a "Los Mammones", América, y por primera vez se refirió al comienzo de su amor con Marcelo Tinelli tras su separación de Sebastián Ortega.

"Nos presentó Paula, una amiga mía. Yo no lo conocía, lo había visto en dos eventos", explicó la modelo y actriz.

Y luego apuntó sobre los comentarios que originó esa relación: "Primero que no era la mujer de nadie. No era una relación de amistad (con Sebastián Ortega), habían trabajado juntos y en eventos sociales se veían, pero no era una relación de amistad".

"Yo estaba divorciada y Sebastián estaba con una chica divina, Ivana. Fue en 2012. Fue difícil para todos porque había mucha gente hablando. Y hoy me pasa cuando escucho algo que no son verdades y quiero salir a hablar, él me dice que no responda porque los temas si los iluminas crecen", añadió Valdés.

"Yo lo conocí en 2012 y nos presentaron. No nos cruzábamos antes. Nunca tuve la oportunidad de aclararlo y me parece que está bueno", finalizó.

