Guillermina Valdés explicó el motivo por el cual publica fotos sólo con Lolo y no con sus otros hijos

La Guillermina Valdés reaccionó en las redes sociales ante las críticas que recibe por sólo mostrar fotos junto a su hijo Lorenzo "Lolo" Tinelli y no con el resto de sus hijos -Dante, Paloma y Helena- fruto de su relación con Sebastián Ortega.

Desde Instagram, la modelo explicó la razón por la que sólo se muestra con el más pequeño de sus niños en imágenes.

"No pregunten porque no publico fotos con mis otros hijos. A los adolescentes (14,17 y 19) en general, no les simpatiza sacarse fotos con sus progenitores (por lo menos a los míos)", expresó Guillermina en una postal con Lolo en la playa.

La modelo fue certera, además, al referirse al caso del joven Fernando Báez Sosa asesinado a golpes y patadas por un grupo de diez rugbiers en Villa Gesell.

