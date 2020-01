Guillermina Valdés despidió el 2019 con un tierno mensaje: "Siento gratitud por..."

Como lo hacen cada año, el clan Tinelli celebró Año Nuevo en su casa de Punta del Este. La familia esperó la llegada del 2020 en la costa uruguaya.

Guillermina Valdes festejó junto a Marcelo, Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo, su hijo en común con el conductor. Dante, Helena y Paloma, sus tres hijos con Sebastián Ortega, se quedaron con su papá.

"¡Sólo serás tan bueno como las cosas de las que te rodeas!' Gracias a todos los que me rodean", escribió la modelo y actriz en su cuenta de Instagram.

Pese a no haber compartido fotos junto a los hijos de Marcelo, Guillermina agregó: "Son maravillosos (no podía poner fotos de todos) y siento gratitud cada día que me levanto por toda la gente que está cerquita".

"Les deseo un 2020 con gente que los quiera y los abrace con amor y verdad❤️", finalizó emocionada.

