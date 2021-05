Guillermina Valdés tras el cruce con Pampita: "Estoy acostumbrada a los pre-conceptos y prejuicios"

En la gala del miércoles de “La Academia” se vivió un cruce entre Guillermina Valdés y Carolina "Pampita" Ardohain por el grupo de WhatsApp que integran los jurados del certamen y donde la mujer de Marcelo Tinelli aún no fue sumada.

Al parecer, Valdés escuchó una conversación de la modelo con Jimena Barón instantes antes de salir al aire que la descolocó.

"En el momento que estoy en un espacio quiero habitarlo al cien, completo, sentirme parte aunque esté dos días. Hay que hablarlo", comentó Valdés.

A lo que Pampita respondió: "Lo vamos a hablar con Ángel que es el administrador del grupo".

"No me quiero meter, no quiero intervenir”, bromeó Tinelli. "Todo bien, son tres días más, meteme Ángel", exclamó Guillermina.

Lo cierto es que la modelo y empresaria de moda lanzó un picante tuit el jueves tras esta interna que estalló al aire anoche.

"No es mi intención Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo 1’ antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los pre-conceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses", comentó Valdés a un mensaje de De Brito en la red social.