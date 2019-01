Guillermina Valdes: "Con Marcelo no descartamos casarnos"

Thelma Fardin y su relación con Marcelo Tinelli. Lejos de lo habitual, dado el cuidado que lleva de su vida privada, Guillermina Valdés le concedió una entrevista a Hola!, en donde habló del feminismo, el caso dey su relación con

La rubia comenzó enalteciendo el movimiento feminista: "Es lo mejor que nos pasó a todas y este es un momento histórico. Pero quiero que mis hijas sepan que los hombres son personas igual de valiosas, aunque hasta el momento hayan ocupado los lugares del poder, o veamos que hay femicidios todos los días. Es un equilibrio el que tenemos que buscar".

Luego, habló de Thelma Fardin: "Festejo lo que hizo Actrices Argentinas: abrieron puertas. Este debate tiene que ver con un tema de poder, de inferioridad de condiciones que tiene nuestro género. Es algo antiguo, pacato, absurdo".

Luego, habló de su vida en familia y aseguró que la convivencia con los hijos de Tinelli se fue dando con naturalidad: "En el último cumpleaños de Juani (Tinelli) me senté con Paula (Robles) y charlé toda la noche".

¿Se casa con Marcelo? "Le ponemos mucho chiste a la cuestión. Él se casó dos veces, yo una; ¿para qué casarnos? No hablamos formalmente del casamiento, creo que puede llegar a estar bueno en algún momento. Le sacamos entidad como institución al matrimonio. Aunque no lo descartamos. Tenemos una relación adulta y entendemos que somos personas distintas, que venimos de espacios diferentes. Por eso, la gran clave es la comunicación. Decimos todo, aunque no guste o eso genere días distantes. Con la edad se aprende a no pedirle nada al otro y simplemente decir lo que a vos te pasa. Y con Marcelo, siento que encontré un compañero".

"No hablamos formalmente del casamiento, creo que puede llegar a estar bueno en algún momento", agregó.

Fotos crédito revista Hola!