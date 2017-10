Guillén pasó un mal momento cuando fue a votar: "Estas cosas suceden por el sistema arcaico que tenemos"

Gustavo Guillén vivió este domingo un momento de tensión en el colegio Monseñor Rasore de La Plata cuando comenzaba la jornada electoral.

Ante la falta de una de las autoridades de mesa en el lugar de votación, las fuerzas de seguridad le pidieron al actor que cubra la vacante, a lo que, en medio de un confuso episodio, se negó.

Desde el centro de votación explicaron que Guillén, radicado en La Plata, llegó a lugar cerca de las 9:45 para emitir su voto. Sin embargo, la mesa N°49 estaba cerrada por la ausencia del presidente.

Efectivos policiales le indicaron que tomara el lugar de la autoridad ausente –algo que es obligatorio– pero el actor se negó a hacer y, según informó el diario El Día, "de una forma muy mal hablada" se retiró del establecimiento.

Más tarde, cuando una mujer fue designada como autoridad de mesa, Guillén regresó al lugar y emitió su voto.

En diálogo con PrimiciasYa.com, el actor negó la información publicada en el mencionado medio y explicó: "Todo lo que se dijo no es cercano a lo que sucedió. Me duele que un diario de Las Plata tome de inmediato un episodio sin antes chequearlo conmigo ya que soy el protagonista. La gente del lugar del establecimiento no se comportó de manera correcta tampoco. Yo fui a las 8:15 de la mañana y no a las 9:45 como dijeron. Hice el mismo mecanismo que en la elección anterior porque teníamos muchos compromisos durante el día. Yo salí de mi casa alegre y deseando que sea un día de paz y no lo fue lamentablemente".

Y agregó: "Parece que cuando se encuentran con alguien que tiene cierta notoriedad aprovechan la situación para armar y agravar un hecho que no fue tal como lo contaron. Lejos de lo que fuese una negativa para quedarme, yo di un argumento más que justificativo. Me había olvidado además el celular en casa y no tenía como avisar a mi familia tampoco. Antes de obligarme a quedar, por qué no van a buscar a la persona que faltó, al presidente de mesa que fue un irresponsable. Estas cosas suceden por el sistema arcaico que aún tenemos, deberíamos tener ya el voto electrónico".

Y en su cuenta de Facebook hizo un fuerte descargo y publicó lo que realmente sucedió:

Embed Hola a Todos , favor de leer con mucha ATENCION y DETENIMIENTO . En el dia de HOY mi buen nombre , fue UTILIZADO y... Publicado por Gustavo Guillen en Domingo, 22 de octubre de 2017