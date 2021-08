Guido Záffora tras el fuerte relato de Flor de la V: "Los insultos están a la orden del día"

Florencia de la V, a 10 años del nacimiento de sus hijos, se quebró el lunes en "A la tarde", América, al hablar de los prejuicios que enfrentó por su decisión de ser madre.

La ex vedette recordó que hace 10 años su vida cambió para siempre tras el nacimiento de sus hijos, Isabella y Paul, fruto de su relación con Pablo Goycohea.

La panelista del ciclo de América TV se mostró muy movilizada al hablar de los prejuicios que enfrentó por su decisión de ser madre. "Me lastimaban mucho las críticas. Y, muchas veces, mis hijos me llenaron de amor cuando yo solamente veía oscuridad", remarcó.

Flor de la V mencionó que, cuando se conoció que iba a tener hijos, se generó un gran debate en los medios sobre esa noticia. "Antes de su nacimiento, yo tenía mucho miedo que no quería que nada les hiciera daño. En la televisión, me decían cosas espantosas. Se peleaban para ver quién podía ser más hirientes conmigo. Opinaban sobre lo que yo iba a hacer. Y muchas veces pensé si estaba haciendo bien en traerlos a este mundo porque iban a tener que lucha con un prejuicio enorme", reflexionó.

"De todos los comunicadores y las personas que participantes de esos debates, nadie advertía que estaba mal lo que estaban haciendo, que era cruel lo que hacían conmigo simplemente porque tenía una identidad diferente", agregó.

La actriz también rememoró cuando en "La Pelu", su programa en Telefe, enfrentó a quienes se metían con su genitalidad. "En ese momento, mis hijos tenían 2 años. Y fui muy juzgada en esa época. Me decían que había perdido el humor, que me había convertido en otra persona. Nadie veía que me estaban lastimando. A mí me dolía profundamente lo que me decían", señaló, sumamente movilizada.

"Me comparaban con Lizy Tagliani, que ella se burlaba de ella misma. Creían que todas las travestis teníamos que ser así. Que todas tenemos que burlarnos de nuestros geniales para ser aceptadas. Y esa no es la vida. Algunas son así y otras somos diferentes. Yo trataba de criar a mis hijos, de cuidarlos, y me agredían constantemente. Hoy la sociedad es diferente. Y hoy la televisión cambió", añadió.

Por último, Flor resaltó que, con el correr de los años, la sociedad evolucionó y siente que vivimos en un país con mucha más libertad. "Soy una mamá traviesti orgullosa, que lleva a sus hijos al colegio de la mano y sale orgullosa. Sé que soy una privilegiada. Por eso, quiero que todos vivan la libertad con la cual yo vivo. Yo nací con un género y me identifico con otro. Y eso lo tienen que entender", concluyó.

Guido Záffora habló este martes en "Es por ahí", América, tras el fuerte relato de Flor de la V y casi con la voz quebrada apoyó firmemente el mensaje de la actriz.

"Es una mentira que estamos deconstruidos, es una mentira. En la calle te siguen diciendo pu.., te siguen discriminado, la gordo fobia. Los insultos están a la orden del día. Hace muy poco dos amigos estuvieron en un bar en Palermo, se estaban agarrando de la mano, y vino al mozo a pedirles por favor que se retiren", comenzó el panelista.

Y siguió conmovido: "O mostrás una foto con tu novio en las redes sociales y no sabes los insultos que recibís. Y las fotos que te mandan en privado. No compremos el cuento que estamos deconstruidos porque falta un largo camino. Esto es un camino que estamos transitando pero tenemos que seguir evolucionando todos los días".

"Que Flor levante la bandera es importantísimo para la gente que está del otro lado", puntualizó Guido.