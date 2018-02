Guido Záffora: "Cacho se equivocó y tendría que pedir disculpas"

Tremendo momento se vivió esta mañana en el ciclo "Involucrados" que se emite por América cuando durante una entrevista en vivo Cacho Castaña dijo "si la violación es inevitable, relájate y goza".

Fue en el marco de una pregunta que le realizaron sobre los dichos de Facundo Arana sobre la maternidad que rápidamente salió a cruzar la actriz Muriel Santa Ana.

Castaña, fiel a su estilo de contestar sin filtro, dijo: "Andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años que los poetas, antes de Cristo y después de Cristo, y nunca lo supimos. Entonces, lo que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, si la violación es inevitable, relájate y goza".

Rápidamente desde el piso, Pía Shaw enfatizó con repudio: "¡Bueno!". Y Mariano Iúdica deslizó: "Yo te conozco, sé en qué concepto en que lo decís. Ahora te van a sacar de contexto".

"Yo trato de ponerle un poco de humor a algo que es complicado. Van a decir que soy un violador. Para tendría que volver la colimba. Hay cosas que las podemos hablar en serio y otras no", argumentó.





Pero el periodista Guido Záffora le retrucó que era una frase poco feliz y el cantante se enojó: "Dejate de joder. Sos un gil. No sabés interpretar lo que dije. Si vos querés arrancar de algo para patotearme a mí tenés que nacer de nuevo".

Tras lo sucedido al aire, el panelista habló con PrimiciasYa.com y señaló: "Yo no lo viví como un cruce, cuando una persona dice una frase desafortunada y por la que yo no estoy de acuerdo o que a mí no me representa que siento que a mucha gente no le representa, yo tengo que salir a contestar. Yo soy un comunicador y esto es televisión, y la frase de Cacho me pareció que fue fuera de lugar".

Y luego agregó: "Ante una frase desafortunada, mi equipo me bancó. Yo le pedí disculpas a él porque creí que lo tomó como una falta de respeto sobre cómo yo le plantee la situación. Pero yo no estoy de acuerdo con esa frase y sobre todo con la violación. Cacho se equivocó y para mí tendría que pedir disculpas, pero es algo que está muy en él. Cuando uno se equivoca y se lo remarca, esa remarcación tiene que ser con respeto. Que me trate de gil o lo que sea, me da igual. Yo recién estoy empezando en esto y estoy conforme con lo que hice".

