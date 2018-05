Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25













PrimiciasYa se contactó con Guido quien se refirió a este tema: "Fui convocado por la producción de Animal para hacer una participación y desde un comienzo sentí como que ellos no saben adecuarse o tratar con una persona del grado de la popularidad que yo tengo y lo digo con mucha humildad. No es que me esté comparando con Francella o Carla Peterson, pero lo mío es distinto", comentó el mediático. se contactó conquien se refirió a este tema:comentó el mediático.







"Yo empecé en el año 80, van a ser casi 40 años que estoy en televisión y 20 de mediático, y he traspasado varias veces la pantalla emocionando o haciendo reír y atrapando a la audiencia. Los números de rating lo dicen a lo largo de estos años".





"Mi papel era en una clínica plástica y me parece que esperaban un papel más bizarro o grotesco y cuando me hicieron los primeros planos yo no salía ni bizarro ni operado. Salí súper bien, yo salgo bien en cámara y toda mi vida me caractericé por salir bien. Me parece que lo que quería mostrar el director era otra cosa, como alguien muy operado o adicto al mundo de las cirugías y enseguida lo encontré desconcertado para con mi conducta", expresó.

Y añadió: "Yo soy muy serio y correcto en la vida real y aspecto físico. Fui con un traje, muy Hollywood, porque me parecía una producción hollywoodense y quería estar a la altura. Enseguida me di cuenta que no sabían bien qué hacer conmigo".



"Yo no puedo ser convocado como un extra porque simplemente soy muy conocido y mezclarme con un montón de gente haciendo nada, no tendría sentido. Aparte me pagaron un buen cachet. Era un pequeño papel que tenía en la escena que había en una fiesta de una casa. Tampoco fui invitado a la avant premiere y a mí me gusta eso: todo lo que es glamour, red carpet, yo moriría por tener una farándula glamorosa y yo pertenecer a ella. Son todos sueños míos".





"Soy mediático como generé ahora con mi matrimonio fuimos TT mundial y los temas eran el dólar y el casamiento de Guido y Tomasito. Soy mediático pero soy actor también y me duele que no me den posibilidades y cuando me la dan que me corten de esa manera. No tengo nada para decir de Francella, un señor, y Carla que me compartió el motorhome. Me maquilló el mismo maquillador de Brad Pitt en Troya. Viví como un día de ensueños y cuando veo que no me invitan a la avant premiere, que sacaron mi escena y que sacan un comunicado diciendo que era un extra, me sentí como rebajado y que no se me valoró en absoluto". Y argumentó sobre su trayectoria:

"Me gustaría que alguien me de una oportunidad en cine, siento que tengo capacidad actoral, que puedo transmitir emociones y alegrías como por la tele, sino el publico no te adopta, no traspasas la pantalla. No hay sólo actores cool sino otros más populares y que la gente los adoptó y forman parte del pueblo argentino", finalizó Süller. finalizó