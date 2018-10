Guido Süller se separó de Tomasito: "Yo sabía con quién me casaba"

Guido Süller fue operado el miércoles luego de que le detectaran cuatro tumores: uno en el pecho, uno en el hombro y dos en la espalda en la zona de la cintura. fue operado el miércoles luego de que le detectaran cuatro tumores: uno en el pecho, uno en el hombro y dos en la espalda en la zona de la cintura.

Este viernes, en plena mejoría tras su paso por el quirófano, el mediático dialogó con Los ángeles de la mañana sobre su ruptura con Tomasito, a cinco meses de haberse casado con él.

"El amor es algo que no se puede exigir, o se siente o no se siente. Entonces yo no puedo estar presionando a alguien que no siente acompañarme, o no siente estar conmigo, que no siente cuidarme", le contó a Ángel de Brito.

"Yo me casé para eso, para tener un compañero, para envejecer con alguien. Yo hice un acta pre matrimonial, pero sabía con quién me casaba", reveló.

