Guido Süller: su noviazgo con Ricardo Fort y la emoción al recordar a su mamá

Guido Süller fue entrevistado el sábado por Luis Ventura en "Secretos Verdaderos", América, y confesó que nunca le dijo a sus padres su sexualidad.

"Nunca les dije que me gustaban los hombres, siempre fui con amigos, no daba a entender nada", comentó Guido.

Y sobre su relación con Fort, explicó: "Ricardo Fort se quedaba a dormir en casa y cuando se operaba mi mamá le ponía hielo en la cara para que se deshinche".

"Fuimos pareja un año y medio, él se me declaró a mí, éramos muy lindos. Duramos un año y medio, se terminaron por infidelidades de él, me decía que no tenía experiencia y quería experimentar", amplió Guido.

Y habló del dolor por la muerte de su mamá, Nélida, cuyos restos descansan en el cementerio de la Chacarita y no puede ir a verla por los sentimientos que le generan: "La extraño tanto. Quiero que se abra la puerta y aparezca, es mi ángel de la guarda".