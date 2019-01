Guido SÃ¼ller, internado por una fuerte hinchazÃ³n en la cara: "No sÃ© quÃ© tengo"

Guido Süller se encuentra atravesando un delicado momento ya que se encuentra internado en el Hospital Austral con una fuerte hinchazón en su rostro. se encuentra atravesando un delicado momento ya que se encuentra internado en el Hospital Austral con una fuerte hinchazón en su rostro.

En las imágenes publicadas en Instagram, el hermano de Silvia Süller se muestra con la cara completamente desfigurada y asegura no saber lo que le está sucediendo.

"Quería avisarles que estoy en el Hospital Austral, no sé algo me pasó. Seguramente algo autoinmune. Tengo la cara toda hinchada, y es por llevar sobre las espaldas muchas responsabilidades con mi mamá", comenzó Guido.

Y agregó: "Estuve 6 meses conviviendo con ella prácticamente las 24 horas, y se vuelven bastante crueles los ancianos con los años. Sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén, que yo iba a conducir los Carnavales, y la gente me empezó a insultar y nada... Yo soy popular porque me gusta que la gente me quiera nomás",.

Guido también contó que deberá pasar la noche en el hospital:. "Ahora me van a hacer una tomografía computada de cara y me quedo internado, me acaba de decir la doctora", indicó en el video.

¡Fuerza, Guido!