Guido Süller fue dado de alta en el Hospital Austral, tras cinco días de internación y mucho susto. El mediático ingresó al mencionado nosocomio con un cuadro de fiebre y la cara totalmente desfiguraba por una tremenda hinchazón.

En diálogo con Implacables, Guido explicó por qué terminó hospitalizado: "Me volqué de lleno al cuidado de mi mamá, hasta que me empecé a enfermar, porque hay que estar preparado para estar al lado de una persona con los problemas de memoria y todo lo que acarrea la edad".

"Fue un pico de estrés, fue autoinmune. Me desfiguré, me volví un monstruo y no puedo creer en la persona en la que me transformé. Se me empezó a hinchar la cara, me tocaba los pómulos y me dolían. No era yo, era otra persona. Fue algo impresionante, nunca me había pasado algo así".

Luego, relató lo que le dijo a sus hermanos antes de quedar en observación en el Austral: "'Por favor, que venga alguien a quedarse en casa, apiádense un poco de mí que me estoy desfigurando y volando de fiebre'. Me agarró una desesperación tan grande... Eso potencia la enfermedad. Soy una persona sensible... No podía ni manejar, tenía que abrirme los ojos con las manos porque no veía, es peligroso".

Finalizando la entrevista, Guido, contó el triste presente que atraviesa: "Me tocó una mochila muy grande... Ser Süller es una mochila muy grande, qué le voy a hacer... Soy sincero: lo que más me pesa en la vida es la familia".

"Me quedé sin mi papá y me estoy quedando sin mi mamá. No tengo hijos. La vida pasa...Tengo un compañero, que es Tomás, por suerte, pero vive en Córdoba... Es un poco solitaria mi vida. Me gustaría haberme muerto con mis padres. Porque si mi mamá se olvida de todo, por más que esté viva, es como si estuviese muerta. Es muy triste todo", concluyó. ¡Fuerza, Guido!

Mirá!

Embed