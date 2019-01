Guido Süller se encuentra atravesando un delicado momento ya que se encuentra internado en el Hospital Austral con una fuerte hinchazón en su rostro. se encuentra atravesando un delicado momento ya que se encuentra internado en el Hospital Austral con una fuerte hinchazón en su rostro.

El día de ayer, el mediático se mostró en Instagram, con la cara completamente desfigurada y asegura no saber lo que le está sucediendo.

"Quería avisarles que estoy en el Hospital Austral, no sé algo me pasó. Seguramente algo autoinmune. Tengo la cara toda hinchada, y es por llevar sobre las espaldas muchas responsabilidades con mi mamá", fue algo de lo que dijo Guido.

Este martes, desde el mismo nosocomio, Guido dialogó con El Diario de Mariana y aportó nuevos daros sobre su estado de salud, entre otros temas que tienen a mal traer al rubio.

"Estoy tratando de mirarme lo menos posible al espejo, estoy con mucha fiebre y ese es mi temor más grande", arrancó a decir.

"Es muy feo vivir con fiebre. Hace cuatro días que no bajo de los 38 grados, ya me han dado de todo y no me la pueden bajar. Mi miedo es que la infección avance porque es muy peligroso tener una infección en la cara porque está el cerebro cerquita", reveló luego. "Hay otro posible diagnostico que se llama angioedema", agregó.

Luego, continuó hablando del mal que lo aqueja: "Es una enfermedad muy desconocida parece... Yo la verdad que nunca la había escuchado, parecía un loco adentro de mi casa porque no salía, me daba vergüenza y las pocas personas que me vieron y me conocen me preguntaban '¿qué te pasó?, y yo no sabía que contestar", contó.

Más tarde, dio más detalles de cómo fueron esos días. "Esperé hasta el sábado y domingo y volví al Hospital. Pensé que en esos días las guardias por ahí no están los mejores médicos , pero cuando me vieron, directamente me internaron en una habitación y me dijeron 'no te vas hasta que no te cures'".

A continuación, Guido contó que permanece solo en el hospital: "Recién hace un par de horas vino Claudia, una compañera de Aerolíneas y me está haciendo compañía, pero sino estaba solo. Mi mamá tiene 90 años y no puede, está desorientada. Tomasito está en Córdoba porque trabaja allá en una peluquería, sé que su jefe no le dio permiso para venir", comentó.

