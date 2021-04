Guido Süller​ habló del abuso que sufrió cuando tenía 12 años: "Me marcó bastante"

Guido Süller​ estuvo como invitado el miércoles a "Es por ahí", América, y dio detalles del abuso que sufrió cuando tenía 12 años.

El repugnante episodio ocurrió en un asado familiar en la casa de su tío por la tarde.

"Se lo conté a Chiche Gelblung, son temas que fueron tabú toda la vida, recién ahora lo puedo contar", comenzó el mediático ante la pregunta de Guillermo Andino.

"Cuando sos tan chiquito no te das cuenta y el abusador te engaña, tenía 12 años", siguió conmovido.

Y explicó: "Fue el profesor de música de mi tío. Era un asado donde después se dormía la siesta, se repartieron habitaciones y me tocó en la habitación con el profesor".

"Cerró la puerta y me dijo contara hasta 90 para saber si yo podía ser cantante. Y se puso atrás mío mientras el tipo, empezó a hacerme de todo. Me lo había guardado. Me sucedió y me marcó bastante. En el piso de abajo estaba la esposa de él", finalizó con dolor.

