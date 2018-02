Guido Süller reveló en una entrevista televisiva que Miriam Lanzoni, la actriz y expareja de Alejandro Fantino, le debe $20 mil de cuando Guido refaccionó el departamento donde vivía con el conductor de América TV. reveló en una entrevista televisiva que, la actriz y expareja de, le debe $20 mil de cuandorefaccionó el departamento donde vivía con el conductor de





PrimiciasYa contactó al mediático para que amplíe los detalles sobre el tema y esto nos contó: "Ella me mandó una carta documento totalmente falaz, dice que tiene los comprobantes de pago de la deuda que tiene para conmigo Lanzoni, si se los hubiese mostrado a su abogada, era otra cosa. Nunca hubo comprobantes. Su abogado está mintiendo y actuando de mala forma".





El hermano de Silvia amplió: "Hizo una aclaración diciendo que ella no me pagaba, que tenía asistentes que pagaban por ella. Cuando hice la reforma de su casa, ella ni tenía trabajo. Fantino hizo de todo para que ella hoy tenga un nombre, la ayudó mucho. Pero es una mujer desangelada y sin carisma. La gente no la quiere, es soberbia, está subida arriba de un pony y cuando caiga va a hacer ruido. No sé si va a lograr sostenerse".





Para completar, Guido expresó: "No la juzgo como actriz porque no la vi nunca, pero sí hablo de carisma y ángel. Es una mujer arrogante, no me gusta para nada. Voy a seguir firme, no me rectifico, sino que ratifico la deuda. No quiero un peso, hablo de dignidad, de apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. ¿Por qué no lo dije antes? Por mi amistad con Alejandro, él no sabe nada de todo esto, no lleva el control administrativo. Los números pasan por ella. Hablo con conocimiento de causa".





¿Responderá Lanzoni?