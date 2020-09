Guido Kaczka volvió a la tele, entregó un importante premio y se emocionó

Guido Kaczka y su producción fueron muy precavidos ante la llegada del coronavirus y la posibilidad de que el conductor, el alma máter del ciclo "Bienvenidos a bordo", El trece, se contagiara.

El programa adelantó algunas grabaciones de algunos segmentos para tener como backup y, otros fragmentos, como el de la ruleta, se podían hacer vía streaming. En el caso de que las cosas salieran muy mal, el programa saldría repetido.

Y así fue, Guido se contagió y todo salió como lo planificaron. Pero, una vez recuperado, tras respetar los días de aislamiento, y tras dar negativo, volvió al frente de ciclo, aunque no lo hizo desde el estudio sino desde forma remota.

El regreso del conductor le trajo suerte a un taxista que jugó a la ruleta. Héctor Niclaux, de 48 años, es de Guernica, provincia de Buenos Aires, está en pareja hace 13 años y tiene dos hijas de un primer matrimonio, y dos nietas, tuvo la fortuna de girar la perinola y llevarse el premio mayor: un auto cero kilómetro para seguir trabajando.

Según contó el trabajador, hace dos década que es taxista y su auto es modelo 2011, que ya suma 500 mil kilómetros.

“¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Taxi cero kilómetro!”, exclamó Guido al ver que Héctor se ganaba el auto. “¡Ay, qué emoción! ¡Héctor, tenés tu taxi cero kilómetro!”, continuó el conductor ante la sorpresa del participante.

“No me salen las palabras”, admitió el hombre emocionado que admitió que sobre el vehículo pasa muchas horas. La emoción se la transmitió a Guido que le expresó: “Te voy a decir que te quiero mucho. Eso no tiene que ver con el tiempo ni con que no nos conocemos. Hay algo que tiene que ver con vos, que sos buen tipo y lo irradiás, Héctor”.

“Un aplauso para este tipo que se sube a su taxi de medio millón de kilómetros. Pasa la cuarentena con su pareja y dice que es una compañera espectacular. Dice que lo levanta todos los días con un beso. Más allá de haber ganado, decime si no tenés suerte en la vida si tu pareja te levanta todos los días con un beso…”, relató Guido sensibilizado.

