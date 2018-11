Guido Kaczka: "No hablé con Juanita Viale porque no fue nada como para charlarlo demasiado"

Juanita Viale manifestó que no se sintió cómoda en la entrevista radial que le hizo Guido Kaczka en La 100 en el ciclo "No está todo dicho". manifestó que no se sintió cómoda en la entrevista radial que le hizoenen el ciclo





La actriz argumentó su fastidio con esta frase: ''La peor entrevista de todas fue la que hice con Guido Kaczka, que hice en la radio, que no me preguntó nada de la película".





"Llegué de viaje, catorce horas de vuelo, me fui de Ezeiza directamente a hacer la nota, porque era grabada, bueno no sé si se puede decir eso, que el programa era grabado... y nada me quede así como ¡plop!", añadió.