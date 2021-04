Guido Kaczka le respondió al taxista que denunció estafa en su programa de televisión

Cristian Cirigliano, quien en octubre del 2020 participó de "Bienvenidos a bordo", El Trece, denunció que recibió un secador de pelo meses después de haber obtenido "el lingote" en el ciclo que conduce Guido Kaczka.

"En octubre fui al programa de Guido en pandemia para tratar de hacer plata porque hacíamos dos viajes por día. Saco el lingote, el rojo, el del 'Santander Río' y una vez que lo saqué me hicieron ir a una oficina donde firmé un contrato", comenzó Cirigliano.

Y agregó: "En marzo me llaman para decirme que tengo el premio para retirar y le preguntó qué es lo que me iban a dar para no alquilar un flete e irme hasta Capital qué como está la situación de los taxistas es muy complicado".

"Esperé un mes a que me contesten el WhatsApp pero nunca hubo respuesta. Me alquilé la camioneta y me voy en marzo a buscar el premio Philips. Cuando llegó con la camioneta para cargar el premio veo que lo que me dan es un secador de pelo marca Atma, ni siquiera Philips. En los 4 meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera", recalcó el taxista.

Y siguió muy enojado: "Con esa plata iba a pagar la cuota del nene del colegio que debía todo el año porque por la pandemia la tenía atrasada. Lo más triste es que como yo saqué el lingote rojo del Santander Río, me hacen una tarjeta de débito para retirar plata sin consultarme que me llega en diciembre. Y ahora resulta que tengo una tarjeta de ese banco que me van a cobrar seguramente, y todavía no me depositaron nada".

"En marzo me dan a mí la orden de compra de 2 mil pesos que había ganado en octubre. Calculá, en marzo 2 mil pesos ya casi que yo le tengo que pagar a ellos para sacar un paquete de galletitas", sentenció Cirigliano, denunciando estafa en el ciclo de entretenimientos que anima Guido Kaczka.

Por supuesto, la respuesta de Guido no se hizo esperar. Esta tarde, en charla con el ciclo Intrusos, el conductor afirmó: "El lingote rojo, nunca jamás entregó heladera, eso se ve en la tele, no es una cosa que se ve después".

Y añadió: "No sé, la producción dice que no tiene idea. Creo que nadie le dijo nada. A mí me dicen que no. Nadie va a decir que es una heladera cuando es un premio chico. Después 30 mil pesos hay un tema con el banco y su cuenta pero todo estaba en el plazo".

"Todos firman antes el plazo y además hay algo que yo repito mucho en el programa: Si vos pensás que vas a participar yo siempre explico que puede ser que no llegues a participar. Si vos pensás que vas a participar seguro no vengas. Se anota mucha gente y con el correr el programa no se llega. Pero en este caso estaba todo como tenía que ser. Pensá que es televisión, cualquier cosa que no se entregue o no se haga como corresponde es muy fácil, vas a tener el derecho seguro, te van a dar el doble o compensar", finalizó.