Guido Kaczka habló del polémico posteo de Marcelo Tinelli: "Enojarse nunca tiene mucho sentido"

Marcelo Tinelli desconcertó la semana pasada a sus seguidores en las redes sociales. El conductor de "ShowMatch" colgó una placa en su cuenta de Instagram, con un fuerte mensaje, que provocó todo tipo de especulaciones.

"Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo", escribió Tinelli, sin mencionar a nadie en particular y generó una enorme intriga.

Diego Leuco habló el viernes con "Intrusos" (América TV) y se refirió al enojo de Tinelli: "Me sorprendió, estamos todos remando", arrojó el conductor del noticiero del canal del solcito.

"Es un año difícil, un año donde a Telefe le está yendo muy bien con un montón de productos que la están rompiendo... Telenoche, para mí, está haciendo un gran trabajo y que bueno que haya una competencia sana y linda. Y a todos nos gusta ganar y que nos vaya bien", añadió el periodista.

Y sobre el mensaje de Tinelli, comentó: "Me sorprendí porque no lo sentí que era algo puntual con algún programa en particular. Te toque en el horario en que te toque, estamos todos remando en la tele en general. La tele se ha vuelto un medio en remarla. Igual está bien, son broncas que te pueden pasar, ojalá que no. Además son decisiones que toma el canal y es así históricamente, No creo que estemos en el medio de nada".

Guido Kaczka, conductor de "Los 8 escalones del millón", dio su punto de vista sobre el posteo del animador que motivó todo tipo de especulaciones: "Nuestro programa en sí mismo tiene que funcionar y eso va a ser mejor para todos", afirmó en "Intrusos".

"Le damos como mucha gravedad a los asuntos. Yo no haría eso porque no tendría sentido, enojarse nunca tiene mucho sentido", enfatizó Guido.

Y cerró: "Uno se enoja cuando no salen las cosas como uno quiere o no le gusta y rápidamente lo que hay que hacer es tratar de mejorar. Hay que ver por qué lo dijo Marcelo. Yo me puedo enojar con algunas cosas pero después tengo que ver cómo hago para que mejoren".