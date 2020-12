Guido Kaczka habló del embarazo de su mujer: "Estoy muy contento, todavía...."

Guido Kaczka anunció hace unos días una feliz noticia que sorprendió a todos: será papá nuevamente.

El conductor contó a través de su ciclo radial por FM 100 que su mujer, Soledad Rodríguez, se encuentra embarazada de tres meses.

“Escúchenme una cosa, voy a tener mi cuatro hijo. Está Sole embarazada”, expresó el animador en medio del programa.

“Me enteré hace un tiempo ya, está de tres meses. Fin de mayo o junio. Una gran noticia para cerrar, voy a ser papá de nuevo”, agregó Guido, ante la sorpresa de sus compañeros.

Ahora en diálogo con Pablo Costa, Kaczka analizó su situación previa al nacimiento del bebé: "Después de cuatro hijos ya no hay tantos preparativos. Van viniendo. Estamos enganchados con los chicos, contentos. Pero no es que estamos con súper preparativos porque como en la casa ya hay muchos chicos tenemos todo bastante armado. Menos espacio, pero lo mismo”.

En tanto, sobre el sexo y el nombre del bebé, el animador fue concreto: "Todavía no tenemos el nombre, no lo elegimos porque no se dejó ver en la última ecografía. Así que por el momento no sabemos”.

Y añadió: "Dicen que los hijos vienen con un pan bajo el brazo. Mi mamá también lo decía. Y es cierto. Pero un hijo es una alegría tan grande que, para mí, el pan es ese. Estoy muy contento”.

Cabe recordar que el conductor ya es papá de Romeo, fruto de su relación con Florencia Bertotti, y de Benjamín y Helena, con su actual mujer.

