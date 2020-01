La guerra del verano: Moria Casán vs. Susana Giménez

Son, sin duda, dos grandes divas de la escena argentina. Son parte de una época dorada del mundo de la revista y de la comedia en cine. Son la rubia y la morocha. Pero lejos de mantener viva una amistad, Susana y Moria protagonizan la pelea más dura del verano.

La semana pasada, la diva de Telefe dijo que a los pobres hay que enseñarles a cultivar y hay que ayudarlos a que tengan gallinas en su casa.

Esto generó un gran rebote en todos los medios y en el programa de Moria Casán, "Incorrectas", tocaron el tema. Como el hermano de Susana, Patricio Giménez, sostuvo que está de acuerdo con el pensamiento de su hermana y agregó que él haría huertas en las plazas, Moria salió a cruzarlo y lo atendió duro y parejo.

Los cronistas fueron a buscar a Susana en Punta del Este y la diva respondió: "No sé lo que me dijo, nunca escuché lo que me dijo, estoy acostumbrada".

"Yo no hablo de ella, hablé de lo que dijo el hermano, se ve que hay alguien que le cuenta todo lo que decimos porque llamó alguien de su entorno a gente cercana para que me pida que no le pegue más", enfatizó Moria.

Asimismo, Moria aclaró que nunca fueron amigas y que muchas de las veces que fue a su programa lo hizo porque le pagaron.

De todos modos reconoció que durante los años de trabajo compartido en revistas, cine y tevé, las dos se llevaban muy bien y eran "buenas compañeras".

