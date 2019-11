Guerra inesperada entre Mariela Anchipi y Lola Latorre: "Sos una atrevida"

La hija del ex jugador hizo un desafortunado comentario y la mujer de Dady Brieva no se la dejó pasar.

Lola Latorre fue salvada en el teléfono y venció nada menos que a Luciana Salazar, por lo que seguirá participando en el “Súper bailando” de ShowMatch, El Trece. A partir del triunfo, la joven dio una entrevista en la que sin querer se metió en todo un lío.

"¿Por qué no convocan a un jurados más actuales? Ay... Ahora me estoy arrepintiendo. Lo que yo digo es un jurado, ay cómo uso la palabra, un jurado más joven. Flor Vigna, Flor Torrente, Sofi Morandi y yo somos gente a las que no nos divierte lo mismo que a ustedes. Estaría bueno que evalúen personas más jóvenes. Quizás no tienen tanta trayectoria o experiencia, pero estaría bueno”, dijo en “Los ángeles de la mañana”, El Trece.

A partir de esto, salió a contestarle Mariela Anchipi que la trató de “atrevida”,

"Qué atrevida! Que primero aprenda a bailar”, dijo la mujer de Dady Brieva en "Por si las moscas", de La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y, agregó: "Ella no estuvo cuando estuvo Moria, Nacha, Solita, Pachano, gente más grande que la de hoy. El mundo no es solamente para los jóvenes, Lolita. Además Pampita y Ángel son jóvenes, así que es una atrevida Lolita”.