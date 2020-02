La guerra de las Calabró por una información sobre un romance

Una información con comentario abrió una grieta entre las hermana Calabró, Marina e Iliana.

En el ciclo Lanata Sin Filtro, Marina contó cómo es la situación de convivencia entre su hermana y Huevo Müller en Villa Carlos Paz.

“Alquilaron una casa con dos plantas, uno vive abajo y el otro vive arriba y comparten galería, lavadero, y piscina. Es una casa hermosa, y es una buena idea porque Iliana sino está sola, y tiene un hombre en la casa para que se sienta protegida y contenida", dijo la periodista.

Y agregó: "Ayer estaba en mi caso viendo el móvil de Intrusos y me encuentro y escucho a Paula Morales diciendo que están en una convivencia exitosa, y a Fabián Vena diciendo que él no puede hablar y que aparentemente tendrían una convivencia de ‘perfectos desconocidos’. Cuando un compañero de elenco dice que no puede hablar, te hunde más de lo que te salva”.

Tan solo ese comentario alcanzó para generar un enojo por parte de Iliana que anoche lo expresó en el ciclo "Infama" que conduce Pía Shaw por la pantalla de América.

“No nos peleamos, fue una cosa que cobra estado mediático sin ser hablado antes”, sostuvo, y agregó: “Yo la llamo muchísimo más de lo que ella me llama a mí. Es como cualquier relación entre hermanos, yo me como cuando algo me duele, es mi estilo. Me pareció increíble, creer que algo era una verdad cuando no lo habíamos hablado en persona y había trascendido en los medios”.

Por último, Calabró sostuvo cómo es su situación sentimental: “No tengo vida amorosa, se lo confiaría a mi hermana. Lo de Huevo quedó en una tensión sexual con Gaetani . Y pasa sobre el escenario. Creo que no dieron otro paso que no sea una linda relación entre ambos detrás del escenario. No pasó de eso tienen muy linda onda, me encantaría que eso se concrete”.

