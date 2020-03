Con guantes y barbijo: Mariana Genesio Peña hace la cuarentena obligatoria desnuda en el balcón

Mariana Genesio Peña se mostró al desnudo desde el balcón de su casa en medio de la cuarentena obligatoria en la Argentina por el Coronavirus.

La medida va por el día 4 y la actriz trans dejó un mensaje concientizador con varias fotos sin ropa.

"Hace días que no me maquillo, no me peino, no uso químicos . Mi cuerpo es el Planeta Tierra", expresó Mariana en Instagram.

Y agregó: "Mi ropa es la humanidad. #Nudity #yomequedoencasa De esta salimos juntos".

En el país se analizan en tanto nuevas medidas oficiales del Gobierno para frenar los casos de personas contagiadas.