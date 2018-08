Griselda Siciliani se despega de la denuncia de Mariano Martínez: "Nos adoramos"

Mariano Martínez confesó haber sufrido "hace mucho tiempo". La semana pasada,confesó haber sufrido acoso y maltrato laboral de parte de una ex compañera de trabajo





En detalle, el actor contó en "Intrusos" (América) que aquella amarga experiencia comenzó con una "invasión" que él planteó y no le cayó bien a la otra parte.





"La situación siguió y un día ella me tenía que pegar en una escena y me pegó mucho, mucho de más y me dejó casi sordo, perdí un 40% de audición en un oído por un tiempo", reveló el galán.





Además, Martínez recordó que su compañera le pegó "como ocho cachetazos" cuando por libreto tenía que pegarle nada más que "uno o dos".





"Quedé zumbando, mareado. No me caí al piso de pedo y después de eso me dijo 'ay, perdoná', ¿perdoná?", preguntó Mariano al aire sin mencionar a la colega que según él lo maltrató en una escena.

Al analizar varios de los trabajos de Mariano, en el programa de espectáculos encontraron fuertes escenas de "22, el loco" (2001) entre Martínez y Julieta Ortega y deslizaron que la hija de Palito bien podría haber sido la actriz que acosó al actor.





Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Ortega desmintió esas versiones. Después se especuló con Eleonora Wexler tras unas declaraciones que hizo el fin de semana a un diario donde contó que "En "Valientes" yo tenía dos productores que le daban vuelo a mi personaje de villana. A Mariano Martínez lo ahogué, le hice la vida imposible. Lo tenía atado a la reposera, y estando ciego, lo tiré al agua... Pobrecito, lo adoro a Mariano. Igual lo voy a llamar para ver si fui yo la que le pegó tanto".





Twitter, Wexler, aclaró: "Sobra violencia y falta humor... Yo conté lo que le hacía a @mariannmartinez (a quien quiero mucho) en la ficción. En #SonDeFierro, lo torturé. En #Valientes apenas cruzamos textos y en #Adda le metí los cuernos. Ficción chicos, ficción". Pero luego desde su cuenta deaclaró:

Y en las últimas horas, surgió el nombre de otra importante actriz. Se trata nada más y nada menos que de Griselda Siciliani. "Me llamaron recién para contarme que a la dama en cuestión a la que se hace referencia en el problema que tuvo @mariannmartinez es @grisici", contó el periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter.





"Los únicos 1", la tira que se emitió en el año 2011 por la pantalla del Trece. Lo cierto es que, también en diálogo con este portal, la ex de Adrián Suar aclaró que no quiere verse involucrada en este escándalo: "No fui yo. Nos adoramos con Mariano, pregúntenle a él". Cabe destacar que Siciliani y Martínez compartieron trabajo en, la tira que se emitió en el año 2011 por la pantalla delLo cierto es que, también en diálogo con este portal, la ex deaclaró que no quiere verse involucrada en este escándalo:





Sigue el misterio...