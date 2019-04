¿Griselda Siciliani saludaría a Araceli González y a Florencia Torrente? La respuesta de la actriz...

Cierto es que eso derivó en una pelea mediática con algunos trapitos al sol que involucraron a Fabián Mazzei, esposo de Araceli, y a Florencia Torrente, la hija.





Y a su ironía, le agregó: "Desnudas... no sé... ni empezó el Bailando. Pero la verdad es que no sé cuál es el conflicto. Si me la encuentro en un lugar a ambas nos saludamos. Flor es la hermana del hermano de mi hija. O sea tienen el mismo vínculo las dos con Toto. No pasó nada. Y con Araceli tampoco".





"Yo dije una frase picantita. Se armó una cosa que jamás contesté. Que uno no le caiga bien a alguien no significa que tenga que odiarla. No la odio. Para nada. No sé si ella me odia a mi", finalizó