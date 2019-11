Griselda Siciliani reveló qué le dijo Marcelo Tinelli cuando adandonó el "Súper Bailando"

A pocas semanas de la gran final del "Súper Bailando", una de las figuras más importantes del certamen de baile sorprendió con su renuncia: Griselda Siciliani.

Según se dijo, la actriz 'no se bancaba' el poco protagonismo que tenía en el reality y que se 'enfurecía' cada vez que la hacían esperar tras bambalinas.

Otras versiones sugirieron que había recibido una propuesta de trabajo en el exterior que le resultaba mucho más conveniente.

Al final, Griselda decidió hablar y explicó los motivos: "No me sentía cómoda viendo cómo un hombre hablaba de manera despectiva sobre una mujer" (haciendo referencia a las previas de Cinthia Fernández y Martín Baclini).

En una nota con revista Gente, agregó: "Realmente no importa lo que se diga. Hice un gran sacrificio personal al dejar un trabajo que me encantaba, como es bailar, y un sueldo que también me encantaba. Quienes tenemos la capacidad de ver violencia o machismo, debemos hacer un stop y decir 'Esto no está bien'. Es una responsabilidad".

También reveló qué le dijo Marcelo Tinelli cuando le comunicó que se iba del programa: "Nos conocemos hace mucho tiempo, por lo que tenemos la confianza para entender al otro y su elección de camino. No nos pusimos de acuerdo pero fue una charla muy amena".

