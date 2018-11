Griselda Siciliani: "Percibí algo raro cuando trabajé con Darthés y dejé de hablarle"

Griselda Siciliani estuvo en "Intrusos", América, y se refirió a su presente sentimental y aquella polémica con Araceli González y Fabián Mazzei, entre otros temas. estuvo en, y se refirió a su presente sentimental y aquella polémica con, entre otros temas.





"Estoy soltera y pasándola bien. Si querés mostrarlo lo vas a mostrar, sino no. No la paso bien con lo mediático, me da vergüenza y pudor los temas de la vida privada", comentó la actriz.





"Nunca doy datos de mi vida real si se fijan. Con Adrián Suar siempre estamos bien. En aquel momento me arrepentí de la repercusión (por el tema de Araceli González y Fabián Mazzei). A veces digo cosas entendiendo que es un contexto de humor", agregó. agregó.





Embed







"Jamás dije nada de Araceli, fue fuerte toda esa época de preguntas todos los días, entiendo que es parte del trabajo nuestro. Me da pudor lo íntimo, me incomoda hablar de mi intimidad", fundamentó.





"Tengo que guardar un poco de cierto misterio porque después tengo que hacer personajes y hay que ser creíbles. Dante Spinetta es un músico que admiro, nunca pasó nada".

"El trato no era bueno cuando trabajé con Darthés. La banqué a Calu con su conflicto con Darthés, percibí algo raro cuando trabajé con él y dejé de hablarle. Darín y Darthés son dos polos opuestos", cerró Griselda, que trabajó con Juan en "Patito Feo".